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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Донесение члена Новгородской уездной управы Суханина Е.В. в управу о составе земли, приобретаемой крестьянами д. Гастухово Черновской волости у г. Тироль, 01.07.1885 г. И Показать все
Отношение № 188 черновского волостного старшины члену Новгородской уездной земской управы Суханину Е.В. о покупке крестьянами д. Гастухово Черновской волости земли у г. Т Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
3Гастухово (дер.)6-го стана, 4-го зем. уч.Гастуховского324810389192445½5½земледелие—нет сведений.нет сведений.—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312406Гастуховодеревня58°42'00"30°40'00"O-36-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603413146д Гастуховодеревня