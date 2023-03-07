деревня Кириллово, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кириллово

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Брусенский сельсовет
Кириллово (торг. зав.) 2332деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: 72 км.Зимнее: 278 км. Летнее: 302 км.66

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
277281Кирилловодеревня60°11'с.ш.43°47'в.д.P-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Игмасское сельское поселение
19636432121д Кирилловодеревня

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