село Малая Дворянка, село Малая Дворянка, Одеська область (на 2018) — Familio

Малая Дворянка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1201Любово-Александровка (Дворянское, Бритова), д. вл.при отвершке рч. Чичиклеи.5012187174

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Новопавловская волость
338. Любовь-Александровка, деревня бывшая владельческая, при речке Чешки, дворов 21, жителей 129, лютеранский молитвенный дом, школа

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Ново-Павловская волость
деревня Дворянка14355792
деревня Любовь-Александровка (сельское общество)56132180312

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17298Мала Дворянкаселор-н Миколаївськийсільрада Олексіївська
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