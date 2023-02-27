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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1201Любово-Александровка (Дворянское, Бритова), д. вл.при отвершке рч. Чичиклеи.5012187174
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
338. Любовь-Александровка, деревня бывшая владельческая, при речке Чешки, дворов 21, жителей 129, лютеранский молитвенный дом, школа
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Дворянка14355792
деревня Любовь-Александровка (сельское общество)56132180312
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17298Мала Дворянкаселор-н Миколаївськийсільрада Олексіївська