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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
134Астромино (Остромино), с. вл.при прудах.1422208876Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Астромино (Остромино), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 208, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная. В 4 верстах — мнст., Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Астромино двор. Папениут вл. ус.6104при речке Правацкая—781512124Льгово
Астромино село6105при речке Правацкая3911512025512124Льгово Церк. кам., шк. земская смеш., кузница
Астромино усадьбы церковн. причта6106при речке Правацкая—44812124Льгово
Астромино г. Папевгут в саду ст.6107при речке Правацкая——————4Льгово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329480Астроминосело54°33'с.ш.39°54'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634460106с Астроминосело