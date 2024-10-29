село Астромино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Астромино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
134Астромино (Остромино), с. вл.при прудах.1422208876Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Астроминская волость
1. Астромино (Остромино), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 208, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная. В 4 верстах — мнст., Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Астроминская волость
Астромино двор. Папениут вл. ус.6104при речке Правацкая781512124Льгово
Астромино село6105при речке Правацкая3911512025512124Льгово Церк. кам., шк. земская смеш., кузница
Астромино усадьбы церковн. причта6106при речке Правацкая44812124Льгово
Астромино г. Папевгут в саду ст.6107при речке Правацкая4Льгово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329480Астроминосело54°33'с.ш.39°54'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Льговское сельское поселение
61634460106с Астроминосело

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