деревня Лозовица, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лозовица

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Роднянская волость
286. Лозовица, местечко бывшее владельческое, дворов 41, жителей 238, церковь православная, церковь римско-католическая, водяная мельница, торжок 29 июня и 1 октября.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
10Село Лозовицапочтовойр. без имениЛозовицкому с. о. 42137132Лозовицкого пр126
11Мест. Лозовицапочтовойр. без имениЛозовицкому с. о. 24100102Лозовицкого пр1266

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Лозовицкий сельсовет
д Лозовица85

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д. Лозовица61

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