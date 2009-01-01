деревня Турец, Кличевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Турец

Кличевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Бацевичская волость
Турец, деревня3894741534914

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кличевский район, Несятский сельсовет
д Турец65

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кличевский район, Потокский сельсовет
д. Турец69

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