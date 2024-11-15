деревня Санницы, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Санницы

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
1938Санницы, д. вл.при р. Оке.28361126138

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Тумботинская волость
196. Санницы, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 64, жителей 204, пар. личильн. з.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Горбатовский уезд, Тумботинская волость
д. Санницы35824153

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Павловская волость
Санницы дер.223Тумботинск. 437Павлово333

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
19965Санницыдеревня55°59'43°04'N-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Тумботино
22642155141д Санницыдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.