деревня Станица 3-я, деревня Станица 3-я, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Станица 3-я

Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Куйтунская волость
115Крестовоздвиженская ст.крестьяне46
115Крестовоздвиженская ст.поселенцы110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Куйтунский район
626219Станица 3-ядеревня54°13'101°20'N-47-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Лермонтовское сельское поселение
25622440106д Станица 3-ядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close