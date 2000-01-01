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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
121. Головинцы, село бывшее владельческое, при реке Инуте, дворов 105, жителей 410, церковь православная, школа, 3 ветр млн.
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
14Село Головинцыпроселочнойр. ИпутиГоловинецк. с. об. 184533511Головинецк. пр. 17312
15Головиничская церк. проселочнойр. Ипутипричту———Головинецк. пр. 17312
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Головинцы819
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Головинцы543