хутор Яня Сета, Pelēču pagasts, Preiļu novads (на 2019) — Familio

Яня Сета

Pelēču pagasts, Preiļu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Яшмуйжская волость
212ДольнояшимельницаЯша, рекаНидермуйжского, римско-католическогоА. Бриц, дворянке, кат.2
218ДольнояшиимениеЯша, рекаНидермуйжского, римско-католическогоУ. Бриц, мещанке, кат.2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Preiļu novads, Pelēču pagasts
Jāņa Sētaagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=131659

Мы используем куки для улучшения работы сайта.