деревня Казановка, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Казановка

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Коптевичская волость
168. Козановка, село бывшее владельческое, при реке Улле, дворов 17, жителей 112, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Коптевичская волость
34Казановка 1-яселоУлла, рекаКазановского, православногоКазановскому сельскому обществу29
35Казановка 2-ядеревняУлла, рекаКазановского, православногоКазановскому сельскому обществу35

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д Казановка25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д. Казановка25

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