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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Козановка, село бывшее владельческое, при реке Улле, дворов 17, жителей 112, церковь православная
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
34Казановка 1-яселоУлла, рекаКазановского, православногоКазановскому сельскому обществу29
35Казановка 2-ядеревняУлла, рекаКазановского, православногоКазановскому сельскому обществу35
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Казановка25
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Казановка25