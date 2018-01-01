село Мусиенково, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Мусиенково

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Чернетчинская волость
546. Мусеенковы Хутора, поселок бывший государственный, при речке Заплавке, дворов 98, жителей 509

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4355Мусієнковеселор-н Магдалинівськийсільрада Чернеччинська

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