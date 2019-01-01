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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Лужи Передольской волости Лужского уезда; план. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
План дер. Лужа Передольской волости Лужского у. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 36.
О выкупе участка земли крестьянкой с. Лужа, Передольской волости, Лужского уезда, А. Матвеевой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О перечислении крестьянина с. Лужа Передольской волости Лужского уезда Ф. Антонова в Новгородскую губернию. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Об исключении из сельского общества отбывшего наказание по судебному приговору крестьянина дер. Лужи Передольской волости Лужского уезда Федора Гусева. 1900 г. // Централ Показать все
По жалобе крестьянина дер. Лужи Передольской волости Лужского уезда Никона Кириллова на отмену уездным съездом приговора общества крестьян дер. Торошковичи о принятии в и Показать все
По жалобе крестьянина д. Лужи Передольской волости Лужского уезда на постановление уездного съезда. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Об отводе к одному месту надельной земли крестьянину Федору Алексееву и о возобновлении межевых знаков дачи дер. Лужи Передольской волости Лужского у. 1911–1913 гг. // Це Показать все
Об отводе хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Лужа Передольской волости Лужского у. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1919Лужа, д. и мыза вл.при колодцах.272751162179Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужа д.294 стан2976 участок17станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57890Лужкидеревня58°34'00"30°10'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402226д Лужкидеревня