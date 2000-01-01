деревня Павловское, Березонаволоцкая волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Павловское

Березонаволоцкая волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Павловской Березонаволоцкой волости Сольвычегодского уезда Т. С. Новинского о невозвращении ему зятем крестьянином Горулевым вещей, оставш Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Верхнеуфтюжской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7774Павловская, д. каз.при р. Уфтюге.777762438

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Березонаволоцкая волость
Павловская69½

Мы используем куки для улучшения работы сайта.