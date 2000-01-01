посёлок городского типа Троицкое, посёлок городского типа Троицкое — Familio

Троицкое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1131Новотроицкая (Калиновка), слоб. каз.при рч. Уразовой.373035812201307Церковь православная. Ярмарок 5. Базары.
1132Цыгановка, хут. каз.при рч. Уразовой.3935118698766

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкая волость
553. Троицкая (Кальновка), слобода бывшая владельческая, при речке Уразовой, дворов 414, жителей 2713, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православ Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкая волость
Троицкая (Кальновка, Калиновка)7703слободаТроицкаго4853222

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкая волость
слобода Троицкая

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13618Троїцькеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Троїцькийселищна рада Троїцька
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