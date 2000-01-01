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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1131Новотроицкая (Калиновка), слоб. каз.при рч. Уразовой.373035812201307Церковь православная. Ярмарок 5. Базары.
1132Цыгановка, хут. каз.при рч. Уразовой.3935118698766
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
553. Троицкая (Кальновка), слобода бывшая владельческая, при речке Уразовой, дворов 414, жителей 2713, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православ Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Троицкая (Кальновка, Калиновка)7703слободаТроицкаго4853222
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Троицкая
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13618Троїцькеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Троїцькийселищна рада Троїцька