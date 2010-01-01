посёлок Залукокоаже, посёлок Залукокоаже, Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Залукокоаже

Зольский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Абуковское сельское правление
село Абуковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район
13063Залукокоажепосёлок43°54'43°13'K-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Зольский муниципальный район, Городское поселение Залукокоаже
83615151101п Залукокоажепоселок
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