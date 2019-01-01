село Коптево, село Коптево, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Коптево

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
675Коптево (Кислино), с. вл.при прудах.24547233246Церковь православная 1. Мельниц 2. Маслобоень 8.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
205. Коптево (Кислино), село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 568, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
Коптево (село)17Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
63552Коптевосело53°22'с.ш.35°40'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Коптевское сельское поселение
54620420101с Коптевосело
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