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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
675Коптево (Кислино), с. вл.при прудах.24547233246Церковь православная 1. Мельниц 2. Маслобоень 8.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
205. Коптево (Кислино), село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 568, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Коптево (село)17Ольгино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63552Коптевосело53°22'с.ш.35°40'в.д.N-36-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54620420101с Коптевосело