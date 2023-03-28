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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологосдкого губернского по керстьянским делам присутствия о разрешении перечисления крестьянина Вельского уезда Верховской вол. д. Сидорово Клыкова в и Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Дранишникова деревни Климушинской Верховской волости Вельского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Боровинской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Боровинской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Боровинской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1824Климушинское (Сидорово), д. удел.при оз. и рч. Нермуше.31933142170
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
301. Климушинская (Сидорово), деревня бывшая удельная, при речке Нермуше, дворов 53, жителей 355, овчинный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5656Климушинская(Залужье)Низов. Верх.Спасо-Боровинскийбывшие удельные31964198197
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35469Климушинодеревня60°49'с.ш.42°06'в.д.P-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616427226д Климушинодеревня