- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2953Сорочинцы, мест. вл. и казач.при р. Псле.24станов. кварт.115033783789Церквей православных 5. Еврейский молитвенный дом. 1. Сельское приходское училище. Ярмарок 5. Заводов 7. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
679. Сорочинцы, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 1152, жителей 6150, в. правл. (уездный город в 24 верстах), 5 церквей православных, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское козаков—24527
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 1-ое—24564
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 2-ое—241718—865055105
1.0Сорочинцы местечко с № 17Сорочинское крестьян собственников 5-ое—2466—34121123
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 6-ое—241319—71494089
1.0Сорочинцы с № 15Сорочинское государстенных крестьян—2422—65712
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Сорочинцы
местечко Сорочинцы
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18790Великі Сорочинціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Великосорочинська