село Великие Сорочинцы, село Великие Сорочинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великие Сорочинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2953Сорочинцы, мест. вл. и казач.при р. Псле.24станов. кварт.115033783789Церквей православных 5. Еврейский молитвенный дом. 1. Сельское приходское училище. Ярмарок 5. Заводов 7. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Сорочинская волость
679. Сорочинцы, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 1152, жителей 6150, в. правл. (уездный город в 24 верстах), 5 церквей православных, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Сорочинская волость
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское козаков24527
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 1-ое24564
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 2-ое241718865055105
1.0Сорочинцы местечко с № 17Сорочинское крестьян собственников 5-ое246634121123
1.0Сорочинцы местечкоСорочинское крестьян собственников 6-ое24131971494089
1.0Сорочинцы с № 15Сорочинское государстенных крестьян242265712

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Сорочинская волость
местечко Сорочинцы
Полтавская губерния, Миргородский уезд
местечко Сорочинцы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18790Великі Сорочинціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Великосорочинська
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