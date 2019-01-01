деревня Федоровка, деревня Федоровка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Федоровка

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2100Федорята (Федоровка, Елховка), д. вл.при колодце.655205463

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Токарево, Лобашево, Максимовская, Вершиниха, Кашино, Грузденик, Воиново, Заболотье, Новолесная муромка, Затюлих, Мокша, Строво, Елизаветино, Погорел Показать все 29Ник. Мак. Ивеличь116517489

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Верхне-Ландеховская 1-я волость
1066. Федоровка, деревня бывшая владельческая, при реке Бабьей, дворов 15, жителей 62, спичечн. зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Верхнеландеховская волость
2082Федоровка деревня3982376710

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
587472Федоровкадеревня56°46'42°39'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Пестяковское сельское поселение
24619448446д Федоровкадеревня
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