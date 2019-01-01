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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2100Федорята (Федоровка, Елховка), д. вл.при колодце.655205463
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Токарево, Лобашево, Максимовская, Вершиниха, Кашино, Грузденик, Воиново, Заболотье, Новолесная муромка, Затюлих, Мокша, Строво, Елизаветино, Погорел Показать все 29Ник. Мак. Ивеличь116517489
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1066. Федоровка, деревня бывшая владельческая, при реке Бабьей, дворов 15, жителей 62, спичечн. зав.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2082Федоровка деревня3982376710
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
587472Федоровкадеревня56°46'42°39'O-38-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24619448446д Федоровкадеревня