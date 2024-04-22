деревня Черневщина, деревня Черневщина, Изсадская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Черневщина

Изсадская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О возврате земли крестьянке д. Чернецко Изсадской волости Новоладожского уезда П. Ефимовой. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3029Черневщина (Чернецкая), д. каз.при колодце.103492710

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Изсадская волость
Чернецко д. 92 стан2182 участок9город Новая Ладога.
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