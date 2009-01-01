агрогородок Полыковичи, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Полыковичи

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Полыковичская волость
25. Полыковичи, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 99, жителей 611, церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Полыковичская волость
село Полыковичи729958167964429645858881225

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Полыковичская волость
1Село Полыковичи, при нем Полыковичское вол. правл. проселочнойр. ДнепреПолыкович. с. об. 222664500Отмутского пр. 7
34Ус. Полыковичипроселочнойр. ДнепреДв. Ладомирскому и жене ген. Перебаскиной, прав. 246Отмутского пр. 7

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Полыковичский сельсовет
д Полыковичи1615

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Полыковичский сельсовет
аг. Полыковичи947

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