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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
25. Полыковичи, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 99, жителей 611, церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Полыковичи729958167964429645858881225
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Полыковичи, при нем Полыковичское вол. правл. проселочнойр. ДнепреПолыкович. с. об. 222664500Отмутского пр. 7—
34Ус. Полыковичипроселочнойр. ДнепреДв. Ладомирскому и жене ген. Перебаскиной, прав. 246Отмутского пр. 7—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Полыковичи1615
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Полыковичи947