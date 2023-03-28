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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Новый Алакюль Белоостровской волости Петербургского уезда Николая Кабоне о возвращении ему надела земли. 1903–1904 гг. // Центральный государст Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
5. Новый Алакюль (Конусельки), деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 160, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Аллакюль Нов. д.423 стан1762 участок28станция Белоостров, Финляндской железной дороги