деревня Новый Аллакюль, деревня Новый Аллакюль, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Новый Аллакюль

Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Новый Алакюль Белоостровской волости Петербургского уезда Николая Кабоне о возвращении ему надела земли. 1903–1904 гг. // Центральный государст Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Белоостровская волость
5. Новый Алакюль (Конусельки), деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 160, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Белоостровская волость
Аллакюль Нов. д.423 стан1762 участок28станция Белоостров, Финляндской железной дороги
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