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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8760Ногино (Алексеевское), с.при пруде.6462488109Церковь православная. Ногинское волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
286. Ногино (Алексеевское), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 143, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, школа. В 3 верстах Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ногино с., ш.прудПлес-Острецово55291507385158кузницаПо волости мужчины-промышленники составляют 36,87% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 16,41 (44,52% всех промышл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ногино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
586654Ногиносело57°23'41°29'O-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24620104111с Ногиносело