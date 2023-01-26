деревня Торгу, Эзельский уезд, Лифляндская губерния (на 1890) — Familio

Торгу

Эзельский уезд, Лифляндская губерния (на 1890)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Каркийская волость
соединена с № 86077812288036941011953
Эзельский уезд, Кауниспеская волость
соединена с № 860784142742121401763161
Эзельский уезд, Серская волость
соединена с № 860851110810536193235428
Эзельский уезд, Торкенская волость
имение Торкенгоф86014818393151105412602314
Эзельский уезд, Ямаская волость
соединена с № 860865120725127896174

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