железнодорожная станция Лумба, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лумба

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сычевский сельсовет
Лумба (торг. зав. н/аг-во) 7070разъездЗимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 30 км. Летнее: 30 км.1919

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247066Лумбаж.-д.ст.(нп)59°15'с.ш.39°20'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488401ж/д ст Лумбажелезнодорожная станция

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