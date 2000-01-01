городской посёлок Ярва-Яани, городской посёлок Ярва-Яани, Järva vald, Järva maakond (на 2022) — Familio

Ярва-Яани

Järva vald, Järva maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Пайдеский район
поселок городского типа Ярва-Яани4251458
Эстонская ССР, Пайдеский район, Ярва-Яанинский сельсовет
село Ярва-Яани4251793

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Järva maakond, Järva vald
Järva-Jaani alevalev
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