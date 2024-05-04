- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
947Лопастейка, с. каз. и удел.при р. Лопастейке.62640910501240Церковь православная 1. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
449. Ст. Лопастейка, село бывшее государственное, при речке Лопастейке, дворов 333, жителей 1880, церковь православная, 2 лавки, кожевня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43775Старая Лопастейкасело52°29'с.ш.46°54'в.д.N-38-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63611435121с Старая Лопастейкасело