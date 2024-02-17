посёлок городского типа Белый Городок, посёлок городского типа Белый Городок, Кимрский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Белый Городок

Кимрский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5604Бел-Городок, с. вл.при рр. Волге и Хотче.4115135048Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Калязинский уезд
С. Белгородок с 2 дер.30Дохтуров10936

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Белгородская волость
465. Белгородок, село бывшее владельческое, при реках Волге и Хотче, дворов 24, жителей 104, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Калязинский уезд, Белгородская волость
село Белгородок

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Белгородская волость
10Белгородок39

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
109344Белый Городокпгт56°57'37°31'O-37-112
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