деревня Клюкино, Семеновский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Клюкино

Семеновский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1876 г. По жалобе крестьянина Нижегородской губернии Семеновского уезда Шалдежской волости села Клюкина Артемия Постнова. // Ро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3611Клюкино, д. каз.при рч. Шалдеже.1517286874

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Шалдежская волость
1079. Клюкина, деревня бывшая государственная, при речке Шалдежке, дворов 38, жителей 200, красильный завод, ветряная мельница, кузница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Шалдежская волость
д. Клюкино36514144

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Богоявленская волость
Клюкино279Олониховск. 349Богоявл. 2121373
Семеновский уезд, Хвостиковская волость
Клюкино дер.319Олениховск. 349Семенов2121373

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Семенов
102694Клюкинодеревня56°52'44°41'O-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Семеновский
22737000822д Клюкинодеревня

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