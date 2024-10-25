деревня Васильевка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Васильевка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
95Васильевское, д. вл.при р. Бирюче.553088346360

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Новое Чириково, Старое Чириково, Слоб. Васильевская72Фед., Ив., Пав. Вас. Анненковы63030177

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
42. Васильевская Слобода, деревня бывшая владельческая, при речке Бирюче, дворов 117, жителей 810, 2 лавки

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
177Васильевская Слобода, дер., при рч. Бирюче; н. р.4545156607592

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