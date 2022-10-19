деревня Федоровка, деревня Федоровка, Дар-Надеждинская волость, Константиноградский уезд (на 1900) — Familio

Федоровка

Дар-Надеждинская волость, Константиноградский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2204Федоровка (Цитовщина, Шкалоновка), д. вл.при рч. Богатой.352372727

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Дар-Надеждинская волость
4.0Федоровка (Цитовщина) деревняФедоровское4351617237164135
36.0Цитовский хуторДжугано-Хребто-Вандо-Заньковские товарищества1035252567360133
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