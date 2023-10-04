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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизские Сказки д. Лунёво за 1721, 1782 и 1795 годы
• Ревизские Сказки д. Лунёво за 1721, 1782 и 1795 годы
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
44Кусуново, с. вл.при пруде.66247775Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
705. Кусуново, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 253, волостное правление (уездный город в 6 верстах), церковь православная. В 6 верстах — церковь православна Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кусуново12118411033712941219251312
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4775Кусуновосело56°08'40°31'O-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17701000136с Кусуновосело