село Кусуново, город Владимир, Владимирская область (на 2019) — Familio

Кусуново

город Владимир, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизские Сказки д. Лунёво за 1721, 1782 и 1795 годы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
44Кусуново, с. вл.при пруде.66247775Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Кусуновская волость
705. Кусуново, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 253, волостное правление (уездный город в 6 верстах), церковь православная. В 6 верстах — церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Кусуновская волость
село Кусуново12118411033712941219251312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, город областного подчинения Владимир
4775Кусуновосело56°08'40°31'O-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, город Владимир
17701000136с Кусуновосело

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