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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Карюкова Василия Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Корюкова Федора Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Корюкова Максима Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Крюкова Ивана Никифоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Новикова Ивана Федотовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Поселенный список плательщиков натурального налога в 1922/23 г. села Басовки Белогорской волости Острогожского уезда, Воронежской губернии. 1922 г. // Гос. архив Воронежс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
952. Басовка, хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 132, жителей 676, 14 вод. мльн.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Басовка6352хуторБелогорскаго1591059
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8664Басовкасело50°26'с.ш.40°03'в.д.M-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641418106с Басовкасело