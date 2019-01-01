село Басовка, село Басовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Басовка

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Карюкова Василия Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Корюкова Федора Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Корюкова Максима Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Крюкова Ивана Никифоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Басовки Белогорской волости Острогожского уезда Новикова Ивана Федотовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Поселенный список плательщиков натурального налога в 1922/23 г. села Басовки Белогорской волости Острогожского уезда, Воронежской губернии. 1922 г. // Гос. архив Воронежс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
952. Басовка, хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 132, жителей 676, 14 вод. мльн.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
Басовка6352хуторБелогорскаго1591059

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8664Басовкасело50°26'с.ш.40°03'в.д.M-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Витебское сельское поселение
20641418106с Басовкасело
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