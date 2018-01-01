село Великий Кобелячек, село Великий Кобелячек, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великий Кобелячек

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1406Великокобелякские, хут. вл. и казач.при рч. Кобелячке и колодце.301071916951810Сельская Расправа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Волчеречская волость
282. Великий Кобелячек, село бывшее государственное, при речке Великом Кобелячеке, дворов 160, жителей 1000, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь пра Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Велико-Кобелякская волость
24.0Великий Кобелячок хуторВелико-Кобелякское козаков 2-е332
Кобелякский уезд, Волчеречская волость
1.0Великий Кобелячек село Состоит из хутора: Кирчатые, Мостовые, Васюты, Сердюкова Балка, Велички, Завалии, Шовкоплясы, ЕвкиВолчеречское козаков125339367503112311542277

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18875Великий Кобелячокселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Великокобелячківська
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