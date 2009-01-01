деревня Ораны, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ораны

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Вильчуковская волость
259. Оранцы, деревня бывшая владельческая, при реке Седеневке, дворов 12, жителей 146, волостное правление (уездный город в 10 верстах), школа. В ⅓ в. — Вильчуки. пивов. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Волковысский уезд, Вильчуковская волость
деревня Оранцы75438563934113651165253075

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Шиловичская волость
ОранцыДеревня2375411½11½Волковыск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район, Субочский сельсовет
д Ораны33

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Субочский сельсовет
д. Ораны27

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