село Араповка, село Араповка — Familio

Араповка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2509Араповка (Арабовка), слоб. вл.при рч. Дуванке.354024126123Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Купянский уезд
С. Араповка и хут. Бараний32Иос. Фад. Клепацкий715630

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Покровская волость
527. Араповка (Клепицкое), село бывшее государственное, дворов 48, жителей 333, церковь православная, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13619Арапівкаселоцентр сільської радир-н Троїцькийсільрада Арапівська
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