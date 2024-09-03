деревня Нифонтово, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Нифонтово

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Верхне-Муллинская волость
2) д. Нифонтова на р.р. Муллянке и Пыже, распл.1-е Верхне-Муллинское общество82842Бывшие помещичьиПравославныеРусские101

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Каливинский район, Верхнемуллинский сельсовет
17. Нифонтова, д. 10163450русские50В. Муллин. р. Муллянка111ст. Пермь II-я пр. Пермь10111111111111просел.

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