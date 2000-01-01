агрогородок Захарничи, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Захарничи

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Юрьевичская волость
3ЗахарничиимениеПолота, рекаЮрьевичского, православногоЗильберсдорфу, помещику, прав.-
61ЗахарничидеревняПолота, рекаЮрьевичского, православного, и Полоцкого собора, православногоСпас-Юрьевичскому сельскому обществу8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Полотовский сельсовет
аг. Захарничи213

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