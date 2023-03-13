разъезд Скоморохово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скоморохово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Ростиловский сельсовет
Скоморохово 2223железнодорожный разъездЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.44

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248978Скомороховорзд.(нп)58°49'с.ш.40°11'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432471рзд Скомороховоразъезд

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