село Иловай-Бригадирское, село Иловай-Бригадирское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Иловай-Бригадирское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1340Иловай-Бригадирское (Бригадирщина), сц. вл.при р. Сухом Иловае.342567320312

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Козловский уезд
С. Иловай-Бригадирское1Барон Алекс. Ив. Черкасов266872

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Иловай-Рожественская волость
568. Иловай-Бригадирское (Бригадирщина), сельцо бывшее владельческое, при речке Иловае, дворов 116, жителей 788

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Иловай-Рождественская волость
село Иловай-Бригадировское«Богоявленская» п.-т. контора2515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
64588Иловай-Бригадирскоесело53°06'40°20'N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Новоспасский сельсовет
68622452116с Иловай-Бригадирскоесело
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