село Срезнево, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Срезнево

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1124Срезнево, с. вл.при рч. Пилюзе.292987223222Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
494. Срезнево, село бывшее владельческое, при речке Пилюзе, дворов 82, жителей 503, церковь православная, 7 лавок, синильня, базар по воскресеньям, ярмарка в день Вознесе Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Старолетовская волость
Срезнево село1606при речке Пилюзе9535535470929327СтаролетовоЦерк. кам., шк., библиот., базары еженед., вод. мельн., 2 мелоч. лав. кузн. просор., чайн. лавка, 3 мануфактур., шоссейн. дорога
с. Срезнева усадьба церков. причта1607при речке Пилюзе741129327Старолетово
Срезневская земская больница1608671329326СтаролетовоКвартира врача
Срезнево усад. двор. Энгельмейера1609при речке Пилюзе871529327Старолетово
Водяная мельница двор. Энгельмейера1610при речке Пилюзе42629307Старолетово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328905Срезневосело54°46'с.ш.39°22'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Глебковское сельское поселение
61627418111с Срезневосело

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