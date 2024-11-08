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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1124Срезнево, с. вл.при рч. Пилюзе.292987223222Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
494. Срезнево, село бывшее владельческое, при речке Пилюзе, дворов 82, жителей 503, церковь православная, 7 лавок, синильня, базар по воскресеньям, ярмарка в день Вознесе Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Срезнево село1606при речке Пилюзе9535535470929327СтаролетовоЦерк. кам., шк., библиот., базары еженед., вод. мельн., 2 мелоч. лав. кузн. просор., чайн. лавка, 3 мануфактур., шоссейн. дорога
с. Срезнева усадьба церков. причта1607при речке Пилюзе—741129327Старолетово
Срезневская земская больница1608—671329326СтаролетовоКвартира врача
Срезнево усад. двор. Энгельмейера1609при речке Пилюзе—871529327Старолетово
Водяная мельница двор. Энгельмейера1610при речке Пилюзе—42629307Старолетово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328905Срезневосело54°46'с.ш.39°22'в.д.N-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627418111с Срезневосело