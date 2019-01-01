село Чертовицы, село Чертовицы, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Чертовицы

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
280Чертовицкое, с. каз. и вл.при р. Воронеже.171289493497Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
С. Чертовицкое36Елиз. Вас. Толстая926421
С. Чертовицкое54Наследники Марьи Михневой39778

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Подгоренская волость
64. Чертовицкое, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 162, жителей 1051, церковь православная, школа, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Подгоренская волость
Чертовицкое, 1-е общество (госуд.), б. Яковлева, б. Толстых, 2-е общество (б. Михнева).843селоЧертовицких 1-го, 2-го и 3-го обществ.1891395

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
8591Чертовицысело51°49'с.ш.39°16'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Айдаровское сельское поселение
20643404121с Чертовицысело
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