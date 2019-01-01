железнодорожная станция Бушуиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бушуиха

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Ведерковский сельсовет
Бушуиха (почтов. аг.) 1622станцияЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 20,5 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.913

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36910Бушуихаж.-д.ст.(нп)59°01'с.ш.40°27'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440181ж/д ст Бушуихажелезнодорожная станция

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