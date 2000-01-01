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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело представлению земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда с жалобой крестьянки дер. Крутец Огарковской волости М. В. Одинцовой об отобрании у нее душевого надел Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Крутей Огарковской волости о выдаче хлебной ссуды из местного магазина. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3365Крутец, д. вл.при рч. Красовке.126257076
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3аКрутецКрутецк. 2-ебывшие помещичьи194549
3bКрутецКрутецк. 2-ебывшие помещичьи142628
3cКрутецБордаковскоебывшие помещичьи204855
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Крутец (молочн. проп. п.) 1860деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.5451
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248869Крутецдеревня58°59'с.ш.40°25'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440296д Крутецдеревня