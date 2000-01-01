деревня Крутец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Крутец

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело представлению земского начальника 3 участка Грязовецкого уезда с жалобой крестьянки дер. Крутец Огарковской волости М. В. Одинцовой об отобрании у нее душевого надел Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Крутей Огарковской волости о выдаче хлебной ссуды из местного магазина. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3365Крутец, д. вл.при рч. Красовке.126257076

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
КрутецКрутецк. 2-ебывшие помещичьи194549
3bКрутецКрутецк. 2-ебывшие помещичьи142628
3cКрутецБордаковскоебывшие помещичьи204855

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Комьянский сельсовет
Крутец (молочн. проп. п.) 1860деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.5451

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248869Крутецдеревня58°59'с.ш.40°25'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440296д Крутецдеревня

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