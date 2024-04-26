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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
675Русский Пимбур, (Никольское), с. каз. и вл.при ручьях.156126431384Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц 4.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Русский Пимбур1Пелаг. и Соф. Алекс. Траковския100—22
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
384. Русский Пимбур (Никольское), село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 564, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46873Русский Пимбурсело53°50'43°08'N-38-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56606416111с Русский Пимбурсело