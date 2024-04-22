село Перлёвка, село Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Перлёвка

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства на лесную дачу крестьян села Перлевки Перлевской вол. Землянского уезда. 1913–1914 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Егора Павловича Бурдыкина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дел Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Николая Ивановича Гуринова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Де Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Максима Савельевича Кисленкова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Семена Терентьевича Ключанцева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Опись водяной мельницы и коноплянки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ильи Ивановича Мещерякова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Петровича Попова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 6 Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Григорьевича Свиридова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Показать все
Опись мельницы жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Денисовича Селявкина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Бурдихина Егора Павловича в с. Перлевка Перлевской волости Землянского уезда. 1914 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1656Перлевка, с. каз.при рч. Перлевке.91538520462187Церковь православная.
1657Перлевка, слоб. каз.при рч. Перлевке.1015180774803

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Перлевская волость
723. Перлевка, село бывшее государственное, при речке Перлевке, дворов 820, жителей 5678, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, школа, 5 Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Перлевская волость
Перлевка2271слободаПерлевск.10227700

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Землянский уезд, Перлевская волость
село Перлевка
Воронежская губерния, Землянский уезд
село Перлевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
8077Перлевкасело51°51'с.ш.38°51'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Перлёвское сельское поселение
20649464101с Перлёвкасело
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