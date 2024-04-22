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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства на лесную дачу крестьян села Перлевки Перлевской вол. Землянского уезда. 1913–1914 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Егора Павловича Бурдыкина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дел Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Николая Ивановича Гуринова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Де Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Максима Савельевича Кисленкова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Семена Терентьевича Ключанцева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Опись водяной мельницы и коноплянки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ильи Ивановича Мещерякова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Петровича Попова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 6 Показать все
Опись просорушки жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Григорьевича Свиридова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Показать все
Опись мельницы жителя с. Перлевки Перлевской волости Землянского уезда Ивана Денисовича Селявкина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Бурдихина Егора Павловича в с. Перлевка Перлевской волости Землянского уезда. 1914 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1656Перлевка, с. каз.при рч. Перлевке.91538520462187Церковь православная.
1657Перлевка, слоб. каз.при рч. Перлевке.1015180774803
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
723. Перлевка, село бывшее государственное, при речке Перлевке, дворов 820, жителей 5678, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, школа, 5 Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Перлевка2271слободаПерлевск.10227700
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Перлевка
село Перлевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8077Перлевкасело51°51'с.ш.38°51'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649464101с Перлёвкасело