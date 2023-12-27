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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4385Остапье, мест. вл. и каз.при р. Псле.451867722482235Церквей православных 3. Ярмарок 3. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Белоцерковка и Остапье с 4 дер.41Наследн. Ив. Базилевского14281524
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1060. Остапье, местечко бывшее государственное и владельческое, при р. Псле, дворов 678, жителей 3390, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Остапье местечкоОстаповское козаков—45648648—1041148014542934
1.0Остапье местечкоОстаповское крестьян собственников—45130130—325331332663
1.0Остапье местечкоОстаповское козаков—452929—659598193
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Останье
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17792Остап'єселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Остап'ївська