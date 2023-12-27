село Остапье, село Остапье, Полтавська область (на 2018) — Familio

Остапье

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4385Остапье, мест. вл. и каз.при р. Псле.451867722482235Церквей православных 3. Ярмарок 3. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
М. Белоцерковка и Остапье с 4 дер.41Наследн. Ив. Базилевского14281524

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Остаповская волость
1060. Остапье, местечко бывшее государственное и владельческое, при р. Псле, дворов 678, жителей 3390, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Остаповская волость
1.0Остапье местечкоОстаповское козаков456486481041148014542934
1.0Остапье местечкоОстаповское крестьян собственников45130130325331332663
1.0Остапье местечкоОстаповское козаков452929659598193

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Остановская волость
местечко Останье

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17792Остап'єселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Остап'ївська
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