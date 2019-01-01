деревня Дайгоне, Pūres pagasts, Tukuma novads (на 2019) — Familio

Дайгоне

Pūres pagasts, Tukuma novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Волость Дегунен
Дегунен45421239325192218410сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Tukuma novads, Pūres pagasts
Daigoneagrāk Tukuma rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3332

Мы используем куки для улучшения работы сайта.