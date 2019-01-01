деревня Тревражное, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тревражное

Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1405Трехвражное, д. удел.при враге и колодце.12134109

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Смольковская волость
1263. Тревражная, деревня бывшая удельная, дворов 4, жителей 28, кирпичный завод

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Смольковская волость
д. Тревражное3120124

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Смольковская волость
Тревражное дер.974Климотинск. 38г. Городец12½50

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Городецкий район
102956Тревражноедеревня56°39'43°40'O-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, Сельское поселение Смольковский сельсовет
22628448261д Тревражноедеревня

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